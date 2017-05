Facebook krijgt Europese miljoenenboete omdat het gebruikersdata van Whatsapp overneemt

Toen Facebook toestemming vroeg voor de overname van WhatsApp, liet het de toezichthouder weten dat het de gebruikersgegevens van de twee diensten nooit aan elkaar zou koppelen. In augustus vorig jaar deed Facebook dat toch, door een wijziging van haar privacyregels en gebruikersvoorwaarden.

De Europese Commissie gaf in december al haar bezwaren tegen die gang van zaken door aan Facebook. Ze onderzochten de overname van WhatsApp en kwamen tot de conclusie dat Facebook daarbij geen open kaart had gespeeld. De technische mogelijkheid om de accountgegevens van Facebook en WhatsApp te koppelen bleek al sinds 2014 te bestaan, iets waarvan medewerkers van Facebook destijds op de hoogte waren.

"Proportioneel en afschrikwekkend'

Voor die misleidende informatie krijgt het bedrijf nu een boete van 110 miljoen euro opgelegd. Dat kondigde Margrethe Vestager, de EU-commissaris voor mededinging aan op Twitter. "We hebben accurate feiten nodig om ons werk te doen", schrijft ze.

We need accurate #facts to do our job. @facebook now fined 110 mio € for giving wrong/misleading information when it took over WhatsApp. -- Margrethe Vestager (@vestager) 18 mei 2017

"Het besluit van vandaag geeft een helder signaal aan bedrijven dat zij moeten voldoen aan alle aspecten van de fusieregels van de EU, ook de verplichting om juiste informatie te verstrekken'', zegt Vestager verder in een mededeling. De boete die Facebook moet betalen is volgens haar ,,proportioneel en afschrikwekkend''.

Privacyregels van Facebook onder vuur

Het nieuws komt niet als een grote verrassing. De privacyregels van Facebook lagen de laatste maanden onder vuur bij verschillende Europese regulatoren.Gisteren berichtten we nog over onderzoeken naar privacy-inbreuken in verschillende Europese landen, waaronder Spanje, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en ons land. Deze onderzoeken werden in gang gestoken op het moment dat Facebook besloot om data van WhatsApp berichtendienst samen te voegen met die van het sociale netwerk Facebook. In Frankrijk kreeg Facebook een boete van 150 000 euro omdat het gebruikersdata had ingezet om doelgerichte advertenties te tonen. Onder druk van de Nederlandse overheid moet het sociale netwerk ook stoppen met zijn gebruikers advertenties voor te schotelen op basis van hun seksuele voorkeur.

Boete had nog groter kunnen zijn

Mede omdat Facebook zijn fout eerlijk heeft toegegeven en goed meewerkte aan het onderzoek, is de Europese Commissie niet voor het maximale boetebedrag gegaan. Dat had kunnen oplopen tot 1 procent van de totale omzet, wat in het geval van Facebook zou zijn neergekomen op zo'n 270 miljoen euro. In 2018 gaan bovendien nieuwe regels van start binnen de EU, die privacycommissies meer macht geven en boetes beloven tot 4 procent van het de totale omzet.

De Europese Commissie liet verder weten dat de misleiding door Facebook geen gevolgen heeft voor het positieve eindoordeel over de overname van WhatsApp. Daarmee was een bedrag van 16 miljard dollar gemoeid.