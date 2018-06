'Doorbraak van mobiel Internet of Things komt er sneller dan verwacht'

Naar jaarlijkse gewoonte heeft netwerkgigant Ericsson zijn onderzoekers het netwerkgebruik van de volgende vijf jaren laten voorspellen. Het rapport legt dit jaar de focus op twee aspecten: de commerciële uitrol van 5G en de sneller dan verwachte doorbraak van mobiel Internet of Things.

5G

Het Mobility Report voorspelt dat 5G tegen 2023 goed zal zijn voor een vijfde van al het verkeer op mobiele netwerken wereldwijd. Om dat in perspectief te plaatsen: dat zal tegen dan anderhalve keer meer zijn dan de 2G, 3G én 4G die we vandaag verbruiken. In Noord-Amerika, dat volgens de onderzoekers van Ericsson de leidende rol zal spelen, zal tegen 2023 zelfs al de helft van het mobiele verkeer via 5G-verbindingen plaatsvinden.

Internet of Things

Het rapport van vorig jaar voorspelde dat er tegen 2022 anderhalf miljard IoT-verbindingen zouden zijn die gebruik maken van het mobiele netwerk. Intussen hebben de onderzoekers hun verwachtingen bijna verdubbeld naar zo'n 2,7 miljard mobiele IoT-verbindingen tegen 2022 en 3,5 miljard tegen 2023. Dat zou vooral te wijten zijn aan de vele grootschalige IoT-experimenten die in China opgezet worden.

Ericsson maakt de voorspellingen op basis van historische gegevens voor abonnementen en datatrafiek, samen met macro-economische trends en veranderingen in gebruik.