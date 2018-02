Drie kwart van de Belgische ondernemers kiest voor .be

Dat blijkt uit een marktonderzoek dat Insites Consulting uitvoerde in opdracht van DNS Belgium, de organisatie die de domeinnamen .be, .vlaanderen en .brussels beheert.

Het onderzoek peilde naar het vertrouwen in de verschillende domeinnaamextensies en bevroeg heel specifiek ook ondernemingsgezinde Belgen die nog nooit een domeinnaam hebben geregistreerd.

Vertrouwen

Daaruit blijkt dat .be nog steeds de absolute koploper is. De extensie boezemt zowel ondernemers als niet-ondernemers het meeste vertrouwen in. Volgens de bevraging zou een domeinnaamextensie de derde belangrijkste reden zijn om een website al dan niet te vertrouwen. Op nummer twee staat een aanwijzing dat het om een officiële website gaat, zoals een logo bijvoorbeeld. Een geëncrypteerde verbinding (te herkennen aan 'https' in de adresbalk) vinden Belgen blijkbaar het allerbelangrijkste op vlak van de betrouwbaarheid van een site.

Voor bedrijven komen daar nog enkele extra criteria bij om het vertrouwen van klanten te winnen. Zowel de ondernemersgroep als de gemiddelde Belg vindt een bedrijfswebsite betrouwbaarder overkomen dan een Facebookpagina van het bedrijf. Ook een e-mailadres gelinkt aan een bedrijfsdomein lijkt het beter te doen dan een persoonlijk e-mailadres zoals een @gmail.com of @hotmail.com.

.Vlaanderen

Sinds 2014 kunnen er in België ook specifiekere domeinnamen geregistreerd worden dan .be, bijvoorbeeld .vlaanderen en .brussels. Vier jaar later zijn die domeinextensies nog steeds niet doorgebroken, zo bleek uit de digitale barometer 2017. Het aantal registraties van '.vlaanderen' is zelfs licht teruggevallen.

In het onderzoek van DNS Belgium werd enkel de naamsbekendheid van de verschillende extensies bevraagd. Daaruit bleek dat 31 procent van de ondernemingsgezinde Belgen .vlaanderen kende en slechts 21 procent had al van de .brussels-extensie gehoord.

Toch zijn er volgens DNS Belgium ook verschillende voordelen verbonden aan een .vlaanderen of .brussels-domeinnaam. Het zou dichter staan bij de Vlaming of Brusselaar en dus goed zijn voor lokale communicatie. Daarnaast zijn er op .vlaanderen en .brussels nog een groot aantal domeinnamen beschikbaar die op andere extensies al zijn ingepalmd. Sinds 2014 werden er 6.713 .vlaanderen en 7.579 .brussels domeinen geregistreerd, terwijl er 1.594.102 .be domeinen bestaan.

Voor Belgische ondernemingen die een website willen registreren blijft .be dus de meest logische keuze. Het zegt duidelijk iets over hun locatie, is zeer betrouwbaar en is zeer populair bij hun doelgroep.