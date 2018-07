EA start met abonnement voor nieuwe pc-spellen

Origin Access Premier kost 15 euro per maand en laat gebruikers toe om alle nieuwe pc-spellen van de uitgever meteen te spelen, zonder beperking. Het is een duurdere variant van het Origin Access-abonnement, dat vanaf nu de naam Origin Access Basic krijgt. Dat kost vier euro per maand en laat vooral oude games onbeperkt spelen. Voor nieuwere games is er meestal een 'probeerperiode'. EA is de uitgever van de Fifa, Need for Speed en Battlefield games, maar heeft ook klassiekers als Mass Effect in zijn portfolio, naast kleinere games als Plants vs. Zombies.

Nieuwe modellen

De gamesindustrie zoekt al langer naar nieuwe formules, en dit gamesabonnement past in die trend. Een combinatie van onder meer piraterij en oplopende productiekosten betekent dat de klassieke manier van spellen verkopen, als een alleenstaande dvd, niet langer genoeg is. EA zelf heeft al geprobeerd, met wisselend succes, om dat aan te vullen met formules die moeten aanzetten om bij te betalen voor extra content. Gratis te spelen games als Fortnite verdienen zo tot 300 miljoen dollar per maand met het verkopen van bijvoorbeeld in-game outfits.

Maar de manier waarop EA datzelfde systeem probeerde te implementeren, met bijvoorbeeld 'loot crates' in de nieuwste Star Wars game, wordt niet altijd geapprecieerd. Met Origin Access Premier lijkt de uitgever nu het Netflix-model te proberen.

In de aanloop van de lancering van Origin Access Premier heeft EA ondertussen ook zijn 'On the House' site van het net gehaald. Daar werden oude en nieuwere spellen gratis aangeboden.