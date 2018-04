Belgische Kansspelcommissie beschouwt 'lootboxen' in videogames als gokken

De krant De Standaard schrijft dat de Kansspelcommissie van ons land haar onderzoek heeft afgerond naar zogenaamde 'lootboxen' in videogames. Dat zijn willekeurige, virtuele beloningen die spelers gratis of tegen betaling kunnen krijgen. De commissie komt tot de conclusie dat drie van de vier onderzochte spellen het etiket 'kansspel' verdienen.

'Bijzonder problematisch'

De Kansspelcommissie schrijft in haar rapport dat de situatie "verontrustend" is en "bijzonder problematisch voor minderjarigen en gokverslaafden". Momenteel bestaat er al een systeem dat een minimumleeftijd plaatst op games, maar in die beoordeling wordt onvoldoende rekening gehouden met controle op gokken, oordeelt de commissie. "Het gebrek aan kansspelregulering staat in schril contrast met de gereguleerde kansspelsector voor volwassenen."

De onderzochte spellen die als schadelijk werden beschouwd zijn 'Overwatch', 'FIFA 18' en 'Counter Strike Global Offen­sive'. Het spel 'Star Wars Battlefront 2' kreeg als enige een positieve beoordeling, omdat de ontwikkelaars de 'lootboxen' ondertussen verwijderd hebben na kritiek van verontrustte ouders, spelers en politici.

Misleid

De controverse rond 'Star Wars Battlefront 2', waarbij 'lootboxen' niet alleen een cosmetische upgrade gaven aan het spel maar ook de prestaties van spelers bevorderden, was vorig jaar de aanleiding voor justitieminister Geens om het onderzoek te bevelen aan de Kansspelcommissie.

In de andere drie spellen werden de lootboxen als illegaal beschouwd. "Betalende lootboxen zijn geen onschuldig onderdeel van videospelletjes die zich voordoen als behendigheidsspel', zegt directeur Peter Naessens aan De Standaard. "Spelers worden verleid en misleid en geen enkele van de beschermende maatregelen rond kansspelen wordt toegepast." De commissie vreest dat jongeren opgevoed worden om gokken als normaal te beschouwen.

Gevangennisstraffen

Justitieminsister Koen Geens roept in de eerste plaats op om overleg met de sector te organiseren, maar als er geen veranderingen komen aan de spellen, dreigen gevangenisstraffen tot vijf jaar en boetes die oplopen tot 800.000 euro. Die geldstraffen kunnen voor minderjarigen nog verdubbelen.

"We namen al tal van maatregelen om zowel minderjarigen als meerderjarigen te beschermen tegen de invloed van gokreclame", zegt Geens aan De Standaard. "Dan moeten we ook maken dat ze niet met kansspelen worden geconfronteerd wanneer ze plezier zoeken in een videospel."

Politieke aandacht

België is niet het enige land dat oordeelt dat er te weinig kansspelregulering is voor videogames. De Nederlandse Kansspelautoriteit kwam vorige week tot een gelijkaardige conclusie, en in Hawaï wordt een wetsvoorstel ingediend dat 'lootboxen' aan banden moet leggen.

In Noord-Amerika ten slotte, werd er onlangs een nieuw label gelanceerd voor games dat aanduidt dat een spel 'microtransacties' bevat. Dat wil zeggen dat spelers virtuele content met echt geld kunnen aankopen. Opvallend is dat de regulatoren daarbij geen onderscheid maakten tussen willekeurige beloningen, zoals 'lootboxen', en andere content die aangekocht kan worden.