Elektrische auto vormt een bedreiging voor de Europese auto-industrie

Vorige week kondigde het Zweedse Volvo al aan dat het vanaf 2019 alleen nog auto's zal gaan maken die aangedreven worden door een elektrische motor. Volgens een prognose van ING zullen andere Europese fabrikanten snel volgen. Tegen 2035 zal niemand nog een auto bouwen met een brandstofmotor. Dat vormt een bedreiging voor de Europese auto-industrie, waarschuwen de analisten van ING. Bij elektrisch rijden lopen de Verenigde Staten en vooral Azië immers voorop, terwijl Europa de boot dreigt te missen.

'Europese autofabrikanten zijn toonaangevend op het gebied van brandstofmotoren, maar zien dit concurrentievoordeel verdwijnen met de overgang naar elektrische aandrijving. In elektromotoren en batterijen liggen minder mogelijkheden zich te onderscheiden van de concurrentie', klinkt het.

Traditioneel verdienen autofabrikanten veel geld aan onderhoud en onderdelen, maar dat zal bij elektrisch rijden veranderen. Elektromotoren zijn eenvoudiger en bevatten veel minder onderdelen, waardoor ze ook minder onderhoud nodig. Daardoor komen de marges onder druk te staan.

Ook vertrouwen makers van elektrische auto's veel meer op externe toeleveranciers voor elektromotoren en batterijen dan bij verbrandingsmotoren. Het segment van lithium-ion-batterijen voor elektrische voertuigen is grotendeels in handen van Noord-Amerika en vooral Azië, terwijl amper drie procent binnen Europa wordt gemaakt.

E-auto goedkoper in 2024

Voordat elektrische auto's de markt kunnen domineren liggen er wel een aantal uitdagingen. Volgens het onderzoek van ING zijn er nu drie belangrijke redenen voor consumenten om nog niet over te stappen. Grenzen aan de laadinfrastructuur (20% van de consumenten), een te krappe actieradius (28%) en de hoge prijs van elektrische auto's (40%) worden genoemd als belangrijkste redenen om nog geen elektrische auto te kopen.

Die barrières zullen echter steeds kleiner worden. De oplaadinfrastructuur wordt steeds beter en het bereik van de auto's groter. Verder zal de elektrische auto een steile opmars maken door de sterke prijsdalingen van accu's. Over zeven jaar zal een kilometer in een elektrische auto goedkoper worden dan een kilometer op brandstof. Dat ligt in lijn met een eerdere studie van Bloomberg die 2025 vooropstelde. Een groeipad naar een 100 procent Europese elektrische automarkt tegen 2035 lijkt de analisten van ING dan ook realistisch.

Waarde verschuift van product naar diensten

Naast uitdagingen voor autofabrikanten, biedt de elektrische auto ook kansen. Door lagere autokosten kunnen diensten als autolease en autodelen aantrekkelijker worden. Omgekeerd dragen dergelijke diensten ook bij aan de doorbraak van volledig elektrische auto's, stelt het rapport.

'De uitdaging voor de Europese auto industrie is uiteindelijk om van een traditioneel business model, waarin waarde wordt behaald uit productie en verkoop van auto's, naar een nieuw business model te bewegen waarin waarde wordt gegenereerd uit het faciliteren van efficiënt en betaalbaar gebruik van auto's.'