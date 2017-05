Waarom de elektrische auto binnenkort betaalbaar wordt

Op dit moment zijn elektrische auto's nog een stuk duurder in aankoop dan auto's die op benzine rijden. Dat komt voornamelijk door de batterij, die ongeveer de helft van de prijs bepaalt. Maar de productie van die accu's zal de komende jaren veel goedkoper worden. De prijs ervan zal tegen 2030 met maar liefst 77 procent afnemen. Dat blijkt uit een studie die vandaag bekend gemaakt werd door onderzoeksbureau Bloomberg New Energy Finance. Daardoor zal de aanschaf van een elektrische wagen naar schatting vanaf 2025 goedkoper worden dan een benzinewagen, zowel in Europa als in de Verenigde Staten.

Accufabrieken schieten als paddenstoelen uit de grond

Gigantische fabrieken die specifiek batterijen voor elektrische auto's produceren, schieten intussen als paddenstoelen uit de grond. Deze week legde Angela Merkel nog de eerste steen voor zo'n fabriek van Daimler. Daarmee wil het moederbedrijf van Mercedes-Benz de productie van lithium-ion batterijen voor haar elektrische modellen fors opdrijven.

Ook in Zweden, Polen en Hongarije komen binnenkort fabrieken die massaal accu's voor elektrische auto's gaan produceren. En de kans is groot dat ook Tesla binnenkort naar Europa trekt met een nieuwe batterijenfabriek.

Maar de grootste groei moeten we wellicht in Azië verwachten. China opende onlangs een enorm productiepark dat vanaf volgend jaar 200 000 elektrische auto's per jaar moet produceren. Die hoge productiecapaciteit zal de prijs van elektrische auto's naar beneden halen.

Actieradius wordt groter

Naast de prijs, is ook de beperkte actieradius op dit moment nog een issue. Maar ook dat probleem zal opgelost worden door de innovaties in de productie van accu's. Batterijen zullen namelijk niet alleen goedkoper, maar ook compacter worden. Hierdoor kunnen er meerdere in één auto geplaatst worden, waardoor die een grotere actieradius krijgt.

Gepromoot door Vlaamse Regering

In ons land steeg de verkoop van elektrische auto's het eerste kwartaal van dit jaar al met 42 procent ten opzichte van vorig jaar. Momenteel rijden er al zo'n 5000 elektrische wagens rond. De Vlaamse regering wil dat aantal opdrijven tot 60 000 in 2020. Daarvoor is ze onlangs begonnen met de installatie van 2500 laadpalen. Wie een elektrische auto aanschaft, kan bovendien een premie tot 4000 euro krijgen. Als de verwachte daling in de prijs van accu's zich doorzet, komt er wellicht een moment waarop plots heel veel Vlamingen beroep zullen gaan doen op die premie.