Elium haalt vier miljoen euro op

Elium, het vroegere Knowledge Plaza, helpt bedrijven om informatie snel bij de juiste medewerker te krijgen. Het kan onder meer Capgemini, BNP Paribas, L' Oréal en het Internationaal Comité van het Rode Kruis tot haar klanten rekenen. Met haar 'Knowledge Sharing Platform' wil Elium niet de concurrentie aangaan met diensten als Slack of Workplace, maar bedrijven een complementair platform aanbieden om informatiestromen beter te beheren.

Volgens een conservatieve schatting van het onderzoeksbureau IDC was de markt voor dergelijke bedrijfsplatformen vorig jaar al 4.5 miljard dollar waard en zal de omvang daarvan tegen 2021 nog eens verdubbelen. De scale-up heeft zichzelf tot doel gesteld om hierin uit te groeien tot marktleider. Daarvoor haalt Elium vier miljoen euro op bij het Franse investeringsfonds Serena Capital en bij de Waalse investeringsmaatschappij SRIW.

Artificiële intelligentie

Elium vindt haar oorsprong in Mont-Saint-Guibert, nabij Louvain-la-Neuve, maar heeft ook kantoren in Frankrijk en Zwitserland. De start-up werd opgericht onder de naam 'Whatever' door Antoine Perdaens en drie venoten in 2008. Op de Data News Awards van 2011 werd Elium bekroond als start-up of the year. In 2013 nam Elium haar Zwitserse sectorgenoot HyperWeek over voor meer dan een half miljoen euro.

De scale-up telt momenteel twintig werknemers, maar wil na de kapitaalsinjectie groeien naar veertig werknemers tegen eind 2018. In de toekomst wil Elium artificiële intelligentie in haar software integreren en bedrijven helpen voorbereiden op de GDPR, de nieuwe Europese wetgeving die ingaat vanaf mei 2018.