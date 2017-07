'Emiraten achter hacking Qatar'

Het staatspersbureau van Qatar publiceerde op 24 mei een bericht waarin het staatshoofd, de emir, zich positief uitliet over Iran. Volgens Qatar was het bericht nepnieuws, de emir zou überhaupt geen toespraak hebben gehouden. Toch werd Qatar geboycot door de aartsvijanden van Iran, waaronder Saudi-Arabië, Egypte, de Emiraten en Bahrain. Die sneden alle politieke en economische banden met Qatar door.

Aanvankelijk werd gewezen naar Rusland voor het verspreiden van de valse mededeling. Vorige maand noemde Qatar dan weer 'buurlanden', maar dit is de eerste keer dat een naam van een buurland wordt genoemd.

Een dag voor de publicatie zouden de leiders van de Emiraten over de aanval hebben overlegd. Amerikaanse spionnen zouden dat vorige week hebben ontdekt toen ze naar verzamelde informatie keken. Volgens The Washington Post is het niet duidelijk of de Emiraten de hack zelf hadden uitgevoerd, of dat het land hackers had ingehuurd.

De ambassadeur van de Emiraten in Washington ontkent dat zijn land achter de hack zit.