Ericsson klaagt Wiko aan voor patentschending

Ericsson zegt dat Wiko patenten voor 2G, 3G, 4G en andere technologie schendt. Het bedrijf zou gepatenteerde technologie van Ericsson al jaren gebruiken zonder daarop een licentie te nemen of compensatie te betalen.

Beide bedrijven onderhandelen al sinds mei 2013 over een mogelijke oplossing, maar die komt er maar niet. Daarom wil Ericsson als laatste redmiddel naar de rechtbank stappen.

Wiko bestaat nog maar sinds 2011 en is sinds 2015 ook actief in ons land. Het bedrijf brengt vooral budgetsmartphones op Android uit en wordt geleid vanuit Frankrijk. Al is het grotendeels in handen van het Chinese Tinno Mobile.

Ericsson zegt dat het afspraken wil maken volgens de zogenaamde FRAND-regels (fair, reasonable and non-discriminatory), daarbij zou Ericsson een redelijke vergoeding eisen. Die regeling wordt wel vaker toegepast door technologiebedrijven die technologie hebben ontwikkeld die nadien standaard aanwezig is in toestellen (bijvoorbeeld rond wifi of 4G).

Voor bedrijven als Ericsson is zo'n licentiedeal niet onbelangrijk. Het bedrijf moet vandaag besparen en voelt de concurrentiedruk van Chinese concurrenten, maar bezit (net zoals het Finse Nokia) wel een pak technologie die al jaren standaard aanwezig is in smartphones of tablets. Patentdeals met nieuwe spelers om die technologie te mogen gebruiken zijn voor hen vaak een cruciale inkomstenstroom.