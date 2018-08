Facebook en Instagram voeren timer in

De functies worden eerst uitgerold in de VS. Het gaat onder meer om een 'dashboard' dat aangeeft hoeveel tijd je gemiddeld op Facebook en Instagram besteedt. Gebruikers krijgen ook precieze cijfers over de laatste zeven dagen. Daarnaast kan je aangeven hoeveel tijd je maximaal aan Facebook of Instagram willen besteden. Is die periode verstreken, dan krijg je een seintje. Tot slot kunnen gebruikers push notifications op de telefoon een tijdje op stil zetten, tot maximaal acht uur.

De maatregelen moeten mensen helpen bewuster om te gaan met sociale media. Facebook en andere socialmediabedrijven krijgen geregeld kritiek op de manier waarop ze hun pagina's inrichten. Door bijvoorbeeld eindeloos scrollen mogelijk te maken, zouden ze verslaving in de hand werken.

Welzijn

Tijdens de persbriefing over zijn kwartaalcijfers sprak Mark Zuckerberg dat echter tegen. Volgens hem verdient zijn bedrijf niet meer geld door mensen eindeloos op de site te houden. De CEO zegt daarentegen dat het net de bedoeling is dat gebruikers actief communiceren met hun vrienden en familie, iets wat minder slecht zou zijn voor mentale gezondheid dan een hele dag als een zombie door een feed scrollen.

De nieuwe functie maakt tussen die twee activiteiten echter niet veel verschil. De techsite TechCrunch kon de tools al even vooraf testen, en schrijft dat ze ergens in de instellingen verstopt zitten (iets waar ook de privacytools last van lijken te hebben), en dat je alleen info krijgt over je gebruik op de mobiele app, op dat toestel. Er wordt dus geen rekening gehouden met minuten gespendeerd op de desktop, en als je meerdere mobiele toestellen gebruikt, zal je zelf de tijd moeten optellen.

In een toelichting op de nieuwigheden nam Ameet Ranadive, bij Facebook verantwoordelijk voor producten voor 'welzijn', het woord verslaving niet in de mond. Wel zei hij dat gebruikers hadden gevraagd om manieren waarop ze meer vat kunnen krijgen op de tijd die ze aan sociale media kwijt zijn.

Op Instagram wordt al langer geprobeerd mensen bewust te maken van hun gespendeerde tijd. Het voerde eerder al een functie in die je vertelt wanneer je up to date bent met alle feed postjes van de voorbije twee dagen. Facebook, van zijn kant, probeerde de kritiek over verslaving al in januari te counteren met een aanpassing van zijn algoritmes, die nu minder minder aandacht geven aan foute virale video's en clickbait, en meer aan je eigenlijke vrienden.