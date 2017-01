Facebook gaat advertentie-inkomsten delen met uitgevers

Sociaal netwerk Facebook is, naast YouTube, een van de grootste platformen voor het delen van video's. Het lijkt er nu op dat het bedrijf daar een nieuwe inkomstenbron van wilt maken. Volgens techsite Recode begint Facebook met het testen van 'mid-roll' advertenties. Dat zijn reclamefilmpjes die de video onderbreken wanneer de gebruiker er al minstens twintig seconden naar gekeken heeft. In eerste instantie zal Facebook de advertenties verkopen en de inkomsten eruit delen met de uitgevers van de video's. Platenlabels, mediaconcerns maar ook kleinere (video-)artiesten zouden zo 55 procent van de verkoop krijgen. Dat is dezelfde verdeelsleutel die ook YouTube hanteert.

Volgens Facebook keken gebruikers op het platform in 2016 naar zo'n honderd miljoen uur aan video's per dag. In tegenstelling tot veel concurrenten, heeft ceo Mark Zuckerberg echter de 'pre-roll' advertenties op het platform verboden. Dat is de reclame die je bij pakweg YouTube voor het clipje zelf krijgt. Dat maakte het moeilijk om geld te verdienen met clips op Facebook. Sinds vorig jaar kunnen makers wel gesponsorde video's online gooien, een tactiek die bijvoorbeeld door mediaconcern Buzzfeed wordt gebruikt voor hun populaire Tasty kookshows.

De kleinere artiesten die geen grote mediadeals kunnen onderhandelen, hadden tot nu toe nog geen echte mogelijkheden om geld te verdienen met video's op Facebook. Daar zou nu dus wel eens verandering in kunnen komen. Zeker als ze de aandacht van het publiek kunnen houden. De advertenties zouden alleen in clipjes komen van minstens negentig seconden lang, en worden pas getoond na twintig seconden. De impliciete boodschap is dus dat er kwaliteit moet worden geleverd, in plaats van 'clickbait'.