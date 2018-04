Facebook verwijdert telefoon- en sms-gegevens van gebruikers na een jaar

Facebook loopt de laatste weken op eierschalen. Hoewel haar Messenger-berichtendienst al jarenlang toegang heeft tot sms-en telefoongegevens van sommige gebruikers, drong die boodschap bij velen pas later door. Daardoor werd er veel kritiek geuit op sociale media, en Facebook reageert nu met nieuwe privacybeschermende maatregelen.

Features

Het volledige pakket van wijzigingen kan je bekijken in een blogbericht. Facebook herhaalt in de eerste plaats haar eerdere verklaring. Het opslaan van telefoongegevens is volgens het bedrijf onderdeel van een feature. "De geschiedenis van berichten en oproepen bewaren, is een opt-in-functie voor Messenger en Facebook Lite-gebruikers op Android. Op die manier komen we te weten met welke mensen een bepaalde gebruiker het liefste contact legt."

Facebook bedoelt daarmee dat het onder meer aanbevolen contacten voorstelt op basis van je telefoongebruik. Het bedrijf trackt onder meer met wie en wanneer je belt. Android-Gebruikers moeten daarvoor eerst de toestemming geven in een scherm in Messenger, al maakt Facebook in dat scherm nooit helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn van die toestemming.

Strikt noodzakelijke gegevens

In de nieuwe wijzigingen wordt er niet gesproken over een transparantere uitleg. Facebook stelt wel dat het enkel nog data gaat bewaren die "strikt noodzakelijk is" voor de werking van haar feature. Het sociale netwerk zal bijvoorbeeld niet langer de tijdsbepaling van oproepen bewaren. Het is verder onduidelijk welke andere zaken voortaan niet meer opgeslagen zullen worden.

Ten slotte heeft het bedrijf van 'Zuck' verklaard dat het de gegevens niet eeuwig zal bewaren op haar servers. Na een jaar zal het bedrijf alle telefoongegevens wissen. Facebook besluit dat de nieuwe wijzigingen de informatie over gebruikers beter zal beschermen, zonder dat de functionaliteit voor ontwikkelaars - alsook voor Facebook zelf - beperkt wordt.