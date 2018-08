Facebook vraagt om klantinformatie banken

Volgens de krant wil Facebook nieuwe diensten aanbieden en is de toenadering tot de banken daar onderdeel van. Zo wil Facebook onder meer dat gebruikers hun bankgegevens kunnen zien op Facebook Messenger. De gesprekken zouden ook gaan over het voorkomen van fraude en databescherming. Eén van de banken waarmee is gesproken zou om privacyredenen zijn afgehaakt.

In een reactie op het krantenartikel zegt Facebook dat het met banken en creditcardmaatschappijen praat over diensten als chatgesprekken en het beheer van accounts. Het socialmediabedrijf wil de gegevens niet gebruiken advertenties te slijten of om met derde partijen te delen. Facebook benadrukt nogmaals dat het ,,belangrijkste punt" van eventuele samenwerking is om data veilig te houden.

Ook techreuzen als Google en Amazon zouden met banken soortgelijke gesprekken voeren over toegang tot data.