Febelfin: 'Belgische banken verbieden aanschaf cryptomunten voorlopig niet'

Zowel Britse als Amerikaanse banken kondigden de afgelopen dagen aan dat ze de aanschaf van cryptomunten via de kredietkaart, niet meer zullen ondersteunen. De hoge volatiliteit van de meeste digitale valuta ligt daarvoor aan de basis. Maar hoe zit het met de Belgische banken?

Volgens Febelfin, spreekbuis van de Belgische financiële sector, hebben de Belgische banken nog geen vergelijkbare maatregelen ingevoerd. "Het gebruik van kredietkaarten is in België sowieso gebonden aan limieten. Kredietkaarten vallen onder het consumentenkrediet, en de bedragen waarmee consumenten dergelijke transacties kunnen doorvoeren, zijn beperkt tot 2.500 euro", verduidelijkt woordvoerster Isabelle Marchand.

Strengere regelgeving

Een belangrijk argument om de aanschaf van cryptomunten te blokkeren, is het risico op schulden. Zoals bekend schommelen de wisselkoersen van de meeste digitale valuta erg sterk. Marchand merkt op dat de regelgeving omtrent achterstallen en schuldoverlast op kredietkaarten strenger is in Europa dan in de Verenigde Staten.

"Amerikaanse toestanden rond overconsumptie en veelvuldige en grote achterstallige kredieten kennen we totaal niet in België. Het gebruik van kredietkaarten van het type Visa en Mastercard is ook enorm beperkt in ons land."

Anti-witwas

Toch benadrukt de woordvoerster van Febelfin dat banken wel op hun hoede zijn voor bepaalde betaaltransacties van cryptomunten. "De Belgische banken zijn onderworpen aan de anti-witwas-wet, en veel platformen waarop je cryptomunten kan verhandelen, zijn daar niet op aangepast. Via zo'n websites kan je namelijk in alle anonimiteit transacties verrichten", aldus Marchand.

Voorlopig kan de Belgische consument, rekening houdende met de bestaande limieten, dus nog altijd cryptomunten aanschaffen met zijn kredietkaart. Of Belgische banken in de toekomst toch verdere beperkingen zullen invoeren, is niet meteen bekend.