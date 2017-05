Felix Van de Maele is ICT Personality of the Year

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie zijn de meest excellente ict-bedrijven van het land? Op die vraag gaf Data News een antwoord op 11 mei. We hielden de meer dan 1.100 genodigden - bedrijfsleiders, ict-prominenten, leveranciers, fabrikanten, it-servicebedrijven én hun klanten en contacten - een spiegel voor. Veertien awards hadden we klaar voor ondernemingen die het afgelopen jaar een sterke impact hadden op het ict-ecosysteem en die vol fierheid in de spiegel mogen kijken. Het gaat om ondernemingen die zich onderscheiden hebben op het vlak van customer support, innovatie, impact op de markt, reputatie en lokale verankering binnen hun bedrijfssegment.

Jullie, beste lezers, stemden via de website op jullie favoriete ondernemingen en brachten de lijst terug tot een top-3 in elke categorie, waarna een professionele jury de uiteindelijke winnaar bepaalde. De 15de award, de ICT Personality of the Year, wordt traditioneel door de redactie toegekend.

ICT Personality of the Year

De ICT Personality of the Year werd gekozen uit een longlist van een dertigtal sterkmakers in de Belgische ict-omgeving. Het moet een Belg zijn of althans iemand die al geruime tijd in België woont. Uiteindelijk koos de redactie voor Felix Van de Maele, de mede-oprichter en huidig ceo van Collibra: een Belgisch bigdatabedrijf dat werd opgericht in 2008. Vandaag telt de scale-up in totaal 200 medewerkers en heeft hij kantoren in New York, België, Frankrijk, Polen, Verenigd Koninkrijk. Begin dit jaar sloot Collibra nog een nieuwe kapitaalronde met Amerikaanse investeerders van in totaal 50 miljoen dollar. Niet de eerste de beste investeerders trouwens: de ronde werd geleid door Iconiq Capital, het investeringsfonds waarbij ook Facebook-ceo Mark Zuckerberg, Twitterbaas Jack Dorsey en LinkedIn-oprichter Reid Hoffman betrokken zijn.

Verderop leest u een uitgebreid interview met Felix Van de Maele, die de eretitel ICT Personality of the Year als een trofee voor het hele team beschouwt. Ook de andere winnaars van de awards worden op de volgende pagina's nog even op een rijtje gezet.

Felix Van de Maele volgt prominente figuren op zoals Jonas Dhaenens (Combell/Intelligent), Jurgen Ingels (toen Clear2Pay/Smartfin/Eggsplore), Dries Buytaert (Drupal/Acquia), Eric Van Zele (toen Barco), Sophie Vandebroeck (toen Xerox), Jan Valcke (toen Vasco) en Jo Cornu (ex-Alcatel topman).