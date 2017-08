Ford gaat pizza leveren in zelfrijdende wagen

De test vindt plaats in Ann Arbor (Michigan,VS) en heeft vooral als doel om de reactie van klanten te testen bij pizzabezorging. De wagen, een Ford Fusion Hyrbid is uitgerust met zelfrijdende technologie, maar het traject wordt wel gecontroleerd door een mens.

Klanten die hun bestelling via een zelfrijdende wagen krijgen kunnen op de app van het bedrijf de levering volgen via gps. Ook krijgen ze dan een bericht met instructies hoe ze de pizza uit de wagen krijgen.

Drones en robots

De samenwerking tussen de pizzaketen en Ford is geen grote verrassing als je weet dat Ford zelf eerder al aangaf dat het met meerdere partners wil samenwerken "om de beweging van mensen en goederen te verbeteren." Tegen 2021 wil het bedrijf een volledig zelfrijdende wagen op de markt brengen.

Ook Domino's duikt intussen regelmatig op in ons nieuwsoverzicht. Het pizzabedrijf test sinds vorig jaar pizzabezorging per robot en per drone in Nieuw-Zeeland. Eerder dit jaar kondigde het bedrijf aan dat het ook in Duitsland zelfrijdende robots test om pizza's te bezorgen.