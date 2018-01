Frankrijk en Duitsland komen binnenkort met voorstellen om bitcoin te reguleren

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire en de Duitse minister en stafchef Peter Altmaier gaan samen nadenken over hoe ze meer controle kunnen krijgen op de bitcoin. Dat zeiden ze na hun ontmoeting donderdag in Bercy.

"We zullen een gezamenlijke analyse maken van de risico's die aan de bitcoin verbonden zijn, voorstellen voor regulering bedenken en deze aanbieden aan de andere G20-landen op de bijeenkomst in Argentinië", vertelde Le Maire over die Frans-Duitse samenwerking. "We hebben een verantwoordelijkheid tegenover onze burgers om de risico's uit te leggen en te verminderen", vulde Altmaier aan.

Om welke voorstellen het precies draait, is nog niet bekend. Door het anonieme karakter van de bitcoin valt die namelijk moeilijk te reguleren. Een mogelijkheid is dat er regels komen voor de exchanges waarop virtuele munten verhandeld worden (op dezelfde manier als er regulering bestaat voor banken) of dat ICO's (de virtuele varianten van IPO's) gereguleerd worden.

China verbood vorig jaar ICO's en wil de grote computerloodsen waar veel stroom wordt verbruikt om bitcoins te produceren, sluiten. Ook Zuid-Korea, een land waar virtuele munten ontzettend populair zijn, kondigde eerder dit jaar regulering aan. Daarna begon de bitcoin sterk te dalen, zelfs tot onder de 10.000 dollar, maar intussen kroop ze alweer uit dat dal. De andere virtuele munten deden die schommeling na.