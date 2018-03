'Galaxy S9 heeft last van ongevoelige zones op het touchscreen'

Sommige Galaxy S9-gebruikers hebben aan de nieuwssite Android Police gemeld dat hun nieuwe telefoon last heeft van zogenaamde 'dode zones' op het scherm. Dat zijn grote of kleine gedeeltes op een touchscreen die niet gevoelig zijn voor input. Volgens de meldingen van gebruikers, lijkt het probleem zich om onbekende redenen voornamelijk voor te doen bij de grotere 'S9+'-variant.

Het lijkt te gaan om een algemeen probleem met de schermen van sommige Galaxy S9-toestellen. Bij sommige telefoons zijn er ongevoelige plaatsen aan de bovenkant van het scherm, terwijl andere S9-bezitters dan weer problemen melden aan de onderkant.

Gebruikers van de Samsung-vlaggenschepen hebben al pogingen ondernomen om het probleem zelf te verhelpen. Door de schermgevoeligheid van de telefoons manueel verhogen, of de toestellen terug te zetten in de fabrieksinstellingen, werd in bepaalde gevallen het probleem verholpen. Maar S9-bezitters die een defect toestellen hebben, kunnen best contact opnemen met de klantendienst van Samsung.

Op welke schaal er zich problemen voordoen met de smartphones, valt nog te overzien. Samsung heeft ook nog niet gereageerd.