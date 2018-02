Samsung verfijnt zijn vlaggenschip met de S9 en S9+

Samsung, al een tijdje marktleider in de smartphonewereld, kondigt zijn nieuwste vlaggenschip aan op Mobile World Congres. En deze keer moeten de toestellen, zo meldt Samsung, het vooral hebben van de camera. Dat is dezelfde insteek die pakweg concurrent Huawei al even gebruikt, en meteen ook een bijzonder moeilijke manier om je te differentiëren van de rest. Smartphonecamera's zijn er de voorbije jaren gestaag beter op geworden, en 'een goede camera' wordt nu meer als een standaard feature gezien voor een high end smartphone dan als een extraatje dat de smartphone apart zet van de rest.

Nieuw: de camera

Maar toegegeven, die camera in de S9 en S9+ heeft wel enkele leuke extra's. Samsung gaat, naar eigen zeggen, voor een camera die betere foto's neemt om te delen en te connecteren. Dat betekent vooral dat alles vrij makkelijk in gebruik moet zijn. Het toestel komt (eindelijk) met twee lenzen aan de achterkant. En die moeten onder alle omstandigheden degelijke beelden kunnen schieten. Wazige beelden kunnen achteraf nog worden fijngesteld en vooral, ook bij weinig licht zouden er betere foto's moeten komen. Om dat voor mekaar te krijgen komt Samsung met twee diafragma's, waaronder een heel groot diafragma (1.5F) voor nachtfotografie, en een kleiner (2.4F) voor foto's bij normaal daglicht.

Zo'n groot diafragma is meteen ook een magneet voor ruis, maar daar heeft Samsung wat op gevonden. Om ruis bij nachtfoto's te vermijden, worden in die modus twaalf foto's genomen, die de camera vervolgens combineert om de ruispixels te verwijderen. De camera kreeg eigen processorkracht en geheugen mee om dat snel te doen, en overbodige foto's worden uiteraard ook weer verwijderd om de grootte van het beeld binnen de perken te houden.

Misschien de meest in het oog springende functie die Samsung in de nieuwe S9 heeft toegevoegd, is echter 'super slow-mo'. Waar de vorige modellen al slow motion hadden tot 240 fps, gaat de super slow-mo in de S9 tot 960 fps. En dat geeft bijzonder leuke effectjes die iedereen met een S9 de eerste weken vlot gaat gebruiken (en daarna waarschijnlijk zal vergeten). Ook in deze modus moet gebruiksgemak centraal staan. Super Slow-mo is dan ook uitgerust met een bewegingsdetector. Die zal slow motion opnames automatisch in gang zetten, als er beweging wordt gezien in de (zelf in te stellen) regio voor de camera. Een en ander betekent dat we waarschijnlijk een hele resem aan nieuwe 'slow motion' YouTube video's te verwerken gaan krijgen.

Samsung hoopt dan ook dat je die experimentele filmpjes van je hond die zich in extra slow motion droog schudt gaat delen met de wereld. Je kan ze in een gifje gieten, er komt naar keuze automatisch dramatische muziek onder, of je zet ze als achtergrondafbeelding van je afsluitscherm.

AR en AI

En dan zijn er nog de geanimeerde emoji's . Die mogen we niet, zoals bij de iPhone, animoji's noemen. Bij Samsung zijn het 'AR emoji's' en krijg je geen diertjes, maar geanimeerde cartoonbeelden van jezelf. Je kan jezelf dan ook, via een welgeplaatste selfie, in een cartoonfiguurtje omvormen, dat met facial tracking jouw gekke bekken nadoet. Je kan de AR emoji's die je zo maakt ook meteen gebruiken in allerlei verschillende apps. Samsung voorziet 18 standaard emoji's (aangepast aan jouw ventje), in AGIF-formaat. Zo kan je ze meteen in allerlei verschillende apps, waaronder WhatsApp, inzetten. Horen we dan weer bijzonder weinig over: Bixby. Samsung's spraakassistent was geen groot succes, maar de AI die ervoor geschreven werd leeft nog wel door. Bijvoorbeeld in de Bixby-functies in de camera. Wie zich door de menu's geworsteld krijgt, kan onder meer bezienswaardigheden identificeren door er de camera naar te richten, de calorieën in die Instagram-maaltijd tellen of, en dat is misschien nog de handigste, simultaanvertaling lezen van borden en menu's.

Netflixen op je smartphone

De S9 heeft een super Amoled scherm van 5,8 inch diameter, de S9+ gaat naar 6,2 inch in diameter. Dat is groot, maar gelukkig niet onhandig. Wij vreesden even voor 'phablet'-toestanden, maar de toestellen liggen goed in de (kleinere) hand, omdat ze vrij smal blijven. Komt daar nog bij dat de randjes rond het scherm bijzonder smal zijn gehouden, wat Samsung zijn 'infinity scherm' noemt.

Nieuw aan de S9 is de landschapsmodus, die je veel vaker zou kunnen inzetten dan in eerdere versies. Samsung heeft gemerkt dat mensen steeds vaker hun telefoon gebruiken om te Netflixen (of Hulu'en, of...) en je kan nu dus de homepage in landschap laten staan, of mailtjes en berichtjes bekijken en beantwoorden terwijl Game of Thrones op de achtergrond bloedig tekeer gaat.

De S9 en S9+ kregen bovendien 3D surround sound mee. Er zitten luidsprekers aan de boven- en onderkant van het toestel, gemaakt door AKG en met ondersteuning voor Dolby Atmos omgevingsgeluid. Handig voor de eerder genoteerde Game of Thrones, maar je kan die modus ook aanzetten voor bijvoorbeeld muziek. Het verschil is, daar moeten we eerlijk in zijn, merkbaar, met een veel rijker geluid als je de Dolby surround sound aanzet.

Wat is er gebleven?

Zoals we al aangaven, is niet alles baanbrekend vernieuwd aan deze S9 en S9+. Het design is bijvoorbeeld gelijkaardig aan dat van de S8. De S9 is een vrij smal toestel, met afgeronde randen en smalle 'bezels', de zwarte zijkanten rond het scherm. Onderaan vind je, onder meer, de trouwe headphone jack, een toevoeging die we ondertussen als een speciale feature moeten zien, en eentje waar we best dankbaar voor zijn. De vingerafdrukscanner, die bij de S8 wat ongelukkig stond, is lichtjes verplaatst en voelt nu alvast wat makkelijker aan. Die vingerafdrukscanner blijft trouwens belangrijk als onderdeel van de beveiliging. Om het toestel te ontsluiten werd gekozen voor wat Samsung 'intelligent scan' noemt, een combinatie van een irisscanner en gezichtsherkenning, die veiliger zou moeten zijn dan de vorige, aparte versies. Ook nog altijd van de partij is de Samsung DeX, Samsungs zakelijke docking station. Die DeX kwam al opdagen voor de S8, maar heeft ondertussen een nieuw design meegekregen dat platter is en meer dan één monitor ondersteunt. Met de DeX ga je de smartphone zelf als 'computer' gebruiken, en kan je hem aansluiten op muis, toetsenbord en scherm. Samsung verpakt dit vooral als een zakelijke functie, waarbij medewerkers bijvoorbeeld hun presentatie op hun telefoon zetten en ze snel openen wanneer ze op kantoor komen.

Die zakelijke insteek gaat vrij ver. De nieuwe DeX verandert je telefoon in een touchpad zodra hij is aangesloten, en bedrijven kunnen zelf regels instellen voor de interface en programma's die gebruikers kunnen openen. Zo zou een policy bijvoorbeeld smartphonespelletjes kunnen toelaten wanneer de gebruiker op de trein zit, maar ze onbruikbaar maken zodra de S9 op DeX is aangesloten en dus officieel 'aan het werk' is.

In het kort

In de aanloop van de aankondigingen liep het gerucht dat de S9 de nieuwe Qualcomm Snapdragon 845 chip aan boord zou hebben. Dat is in Europa alvast niet het geval. Waar de toestellen in de VS waarschijnlijk wel een Qualcomm chip aan boord hebben, zullen de S9 en S9+ in Europa zijn uitgerust met een 10nm, 64-bit, Octa-core processor van Exynos.

De S9 en S9+ zullen de eerste toestellen zijn die Gigabit LTE ondersteunen.

Het toestel draait op Android 8 (Oreo).

De S9 is uitgerust met een Super Speed Dual Pixel 12 MP AF camera met OIS (F1.5/F2.4) aan de achterkant, en een 8MP AF camera aan de voorkant (diafragma F1.7). De S9+ heeft daarentegen een dubbele camera met Dual OIS. Eentje daarvan is een wide-angle Super Speed Dual Pixel 12MP AF sensor (F1.5/F2.4), de andere is een 12 MP Telephoto camera ( (F2.4). Ook de S9+ heeft een front camera van 8MP.

De S9 krijgt 4GB RAM mee, de S9+ 6GB. Beiden komen in versies met 64, 128 of 256 GB opslag, dat kan worden uitgebreid met een Micro SD kaartje tot 400 GB.

De toestellen zijn IP 68 stof- en waterbestendig en u kan hen, net als hun voorganger, draadloos opladen.

Beide toestellen zijn beschikbaar voor pre-orders vanaf 25 februari, met een inruilactie waarbij u uw oude toestel kunt ruilen.

Officieel komen de toestellen wereldwijd in de winkel op 16 maart. Initieel is dat in een van drie kleuren: zwart (ofte 'midnight black'), paars (lilac purple) en blauwig (coral blue).