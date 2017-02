Geen Hyperloop-plannen bij de NMBS

Enkele dagen geleden maakten de Nederlandse Spoorwegen bekend dat het via haar innovatiefonds investeert in een lokale startup die de mogelijkheden van een hyperloop bekijkt. Het spoorbedrijf wil zo zelf bijleren over technieken die het eventueel zelf kan toepassen.

In Frankrijk investeert de SNCF in Hyperloop Transport Technologies, dat een testtraject wil bouwen om de eerste prototypes voor een hyperloop te testen.

In ons land is een dergelijk project nog niet aan de orde. "Investeringen in (de studie naar) een alternatieve technologie als hyperloop is bij NMBS nog niet aan de orde," klinkt het in een reactie aan onze redactie op de vraag of de NMBS nadenkt en ruimte heeft voor dergelijke investeringen.

We moeten daarbij nuanceren daarbij dat dit niet wil zeggen dat Nederland of Frankrijk per definitie sneller een hyperloop zullen krijgen. Het gaat op dit moment om investeringen in een zeer vroege fase bij bedrijven die voorlopig enkel de mogelijkheden van de technologie aftasten. Het zal nog jaren duren vooraleer de technologie op punt staat en het transportsysteem commercieel kan worden ingezet.