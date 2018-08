Google Assistant wordt tweetalig

De tweetalige optie is mogelijk in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Japans. Gebruikers kunnen een combinatie van twee talen uit dat rijtje instellen, waarna de slimme assistent ze door elkaar kan verstaan en spreken. " Zo kan je eerst vragen 'Hey Google, what's the weather like today?" en als je daarna je favoriete Duitse hip hop band wil horen, zeg je "Hey Google, spiele die Fantastischen Vier.'", schrijft Google in een blog. De spraakherkenningstechnologie die daarachter zit, zet Google uiteen in een aparte blog.

Google Assistant is sinds kort ook beschikbaar in het Nederlands, zij het enkel in Nederland. Nederlands kan nog niet gecombineerd worden met een andere taal, maar de komende maanden zullen meer talen toegevoegd worden, belooft Google. Wanneer Google Assistant naar België zal komen, blijft onduidelijk.

Google probeert Amazon naar de kroon te steken in de strijd der slimme assistenten. Dat het nu als eerste een tweetalige optie aanbiedt, kan daarin een troef zijn. Zo kunnen tweetalige gezinnen die de Google Home gebruiken, gemakkelijk switchen tussen twee talen wanneer ze met hun slimme luidspreker praten.