Voorlopig geen Vlaamse versie van de Google Assistant

Vanaf vandaag wordt de Nederlandse Assistent automatisch beschikbaar op smartphones met Android 7 of nieuwer. Hoewel ook Vlamingen kunnen praten met de Google Assistant, is de functionaliteit volledig gericht op Nederlanders. "De Google Assistent spreekt niet alleen Nederlands, maar is Nederlands", kondigt Google aan. "De Assistent zingt Nederlandstalige liedjes en volgt het Nederlandse voetbal."

Heel wat Nederlandse bedrijven zijn op de kar gesprongen. Zo kunnen Nederlanders aan PostNL vragen wanneer hun pakketje komt, cadeau-inspiratie op doen bij Bol.com, Albert Heijn vragen om recepten en via Buienradar checken of het gaat regenen. Daarnaast zijn ook nieuwsbulletins van een aantal Nederlandse nieuwsorganisaties oproepbaar via de Google Assistent.

Het lijkt waarschijnlijk dat er later ook een versie met een 'Vlaamse persoonlijkheid' komt. "Google hecht veel belang aan die lokale verankering", aldus Michiel Sallaets, woordvoerder van Google Benelux. Over wanneer de Assistent in ons land gelanceerd zou worden, kon hij echter nog niets kwijt.

Of Google Home, de slimme luidspreker die vanaf dit najaar in Nederland verkrijgbaar zal zijn, ook officieel naar ons land zal komen, is evenmin bekend. Al kunnen Belgen die wel al langer vinden in de winkels van onder meer de Franse keten Fnac.