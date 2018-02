Google breidt Android Go-apps uit voor opkomende markten

Vorig jaar stelde Google op haar I/O-conferentie het Android Go platform voor. Dat is een lichtere Android-variant die vooral opkomende smartphone-markten zoals India moet bedienen.

Hoog potentieel

In markten zoals Brazilië en India zijn voornamelijk de meer voordelige smartphones populair. Deze toestellen hebben doorgaans minder geheugen en processorkracht aan boord, wat ze minder geschikt maakt om op de gewone versie van het Android-besturingssysteem te draaien.

Google wil dergelijke markten niet links laten liggen, omdat hun potentieel volgens het bedrijf enorm hoog is. "Er zijn nu meer Android-gebruikers in India dan in de VS," vertelde Sameer Samat, vp van product management voor Android en Google Play, aan Cnet.

Lichte assistent

Daarom stelt de techgigant haar Google Assistant Go voor. Net als bij de gewone Assistant kunnen gebruikers van de app allerlei opdrachten geven aan hun digitale assistent. Ze kunnen onder meer de weersvoorspelling opvragen, telefoongesprekken beginnen en zoekopdrachten doorvoeren.

Toch ontbreken een aantal opmerkelijke functies bij de lichtere assistent. Zo kunnen gebruikers niet aan Google vragen om herinneringen in te stellen, en daarnaast kan de Go-app ook geen smart home-apparaten bedienen. De nieuwe app ondersteunt onder meer Engels, Frans en Duits.

Filmpjes downloaden

Verder lanceert Google ook haar YouTube Go-app in 130 nieuwe landen. Oorspronkelijk konden alleen gebruikers uit India met de applicatie aan de slag, maar daar werden eerder al 14 andere landen aan toegevoegd.

Met YouTube Go kunnen gebruikers uit opkomende markten filmpjes downloaden en zo besparen op hun kosten van mobiele data. Daarnaast laat Google de Android-Go gebruikers ook toe om hun offline-filmpjes te delen via een peer-to-peer wifi-verbinding. Ten slotte heeft het bedrijf uit Mountain View ook enkele nieuwe verbeteringen aangekondigd, waaronder de mogelijkheid om filmpjes in een hogere kwaliteit op te slaan of te streamen.

Naast Assistant Go en YouTube Go, lanceerde Google eerder: Gboard Go, Files Go en Google Go. Het is nog onduidelijk wanneer ook andere populaire Google-diensten een lichtere variant krijgen.