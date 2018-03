Google Duo krijgt een video-voicemail

Google brengt de nieuwe functie in een nieuwe update van haar videochat-app Duo. Aan de hand van een kort filmpje of een audioboodschap, van maximaal 30 seconden, kan je voortaan een bericht achterlaten als je respondent niet beschikbaar is.

Duo kan nog het beste beschouwd worden als Google's antwoord op FaceTime voor iOS. Al heeft Apple's videochat-app op dit moment nog geen gelijkaardige voicemail-feature. De videoboodschappen van Duo doen wel denken aan diensten als Snapchat, waar alles draait om het versturen van korte filmpjes of bewerkte foto's. Al heeft Snapchat zelf ook een videobelfunctie die binnenkort ook in Instagram te zien zal zijn.

Volgens de zoekgigant wordt de update vanaf vandaag geleidelijk aan wereldwijd uitgerold voor zowel Android- als iOS-gebruikers.