Instagram ontwikkelt (video)gesprekken zoals in Snapchat

Verschillende bronnen wijzen erop dat Instagram binnenkort haar gebruikers wil laten communiceren via video en audio. Het zou om de zoveelste feature gaan die het dochtermerk van Facebook van concurrent Snapchat overneemt.

Onlangs raakte nog bekend dat Facebook een 'jongerenprobleem' heeft. De sociale mediagigant trekt steeds meer oudere gebruikers aan, maar tieners en twintigers trekken weg om vervolgens recht in de armen van Snapchat te lopen. Het is geen geheim dat het bedrijf van Mark Zuckerberg om die reden Snapchat heeft willen kopen, en ook Google heeft zonder succes een bod uitgebracht.

De strategie van Facebook bestaat de laatste jaren daarom uit het lanceren van typische Snapchat-functies op Instagram, en met succes. Het bekendste voorbeeld van zo'n feature is Instagram Stories, dat ondertussen populairder is geworden dan het Snapchat-alternatief.

Nu wijst alles erop dat ook bellen via het internet en videogesprekken aan de beurt zijn. Op Snapchat kunnen gebruikers al jarenlang van die functie gebruik maken, en nu heeft de nieuwssite TechCrunch ontdekt dat een APK-bestand van Instagram plots een telefoon-icoontje bevat.

Ondertussen hebben ook verschillende Twitteraars aanwijzingen gevonden, maar het lijkt erop dat de ontwikkeling nog in de pijplijn zit. Een woordvoerder van Instagram wenste voorlopig niet te reageren op de vondst.

Instagram video chat is also coming to iOS (but it's clearly not ready just yet) https://t.co/JagC5ChC99 pic.twitter.com/vZjtrCtWwF