Google haalt nu officieel 2.000 HTC-medewerkers naar smartphone-divisie

Vorig jaar in september raakte bekend dat Google de helft van de mobiele divisie van HTC wilde overkopen. Vandaag, 30 januari, wordt in een blogpost bevestigd dat de deal nu helemaal rond is, en dat de 2.000 HTC-medewerkers worden verwelkomd. De overname zou Google 1.1 miljard dollar hebben gekost.

De HTC deal was het gevolg van de vele verliezen die HTC leed met zijn smartphones. Google heeft op zijn beurt dan weer de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat het meer wil inzetten op hardware, met onder meer zijn slimme speakers en de Pixel-smartphones. De zoekreus wil bedrijven zoals Apple beconcurreren, die al jarenlang met succes eigen hardware in combinatie met eigen software bij de consument aanbieden.

Voetafdruk vergoten

Naast de verhoogde focus op hardware, wil Google naar eigen zeggen ook zijn voetafdruk in de Aziatisch-Pacifische regio (APAC) vergroten. Alle HTC-medewerkers blijven namelijk in Taiwan werken, en het bedrijf uit Mountain View verklaart dat Taipei, de hoofdstad van Taiwan, nu zijn belangrijkste productievestiging in de APAC-regio zal worden.

Google en HTC hebben al langer een verleden samen. Zo bracht HTC met de 'Dream' bijvoorbeeld de allereerste Android-smartphone op de markt. Recent hebben medewerkers van HTC en Google ook nog samengewerkt aan de Pixel- en de Pixel 2-smartphones.