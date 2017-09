Google neemt HTC gedeeltelijk over

Met de deal zet Google een stap richting hardware-ontwikkeling van smartphones. Op dit moment besteedt het bedrijf dat uit, onder meer aan HTC. Zo mocht HTC de Nexus 9-tablet bouwen en is het ook verantwoordelijk voor de productie van de Pixel-smartphones, die onder de merknaam van Google worden verkocht.

Onder meer de ingenieurs en product-ontwerpers die aan die Pixel-telefoon werken verhuizen nu definitief naar Google. In totaal komen zo'n 2000 medewerkers over, ongeveer de helft van de 4000 medewerkers die HTC in dienst heeft voor het ontwikkelen van smartphones.

Verval

High Tech Computer, afgekort HTC, werd opgericht in 1997. Het bracht in 2008 de eerste Android-telefoon op de markt. In die jaren werd het bedrijf een van de grotere smartphonefabrikanten in de wereld, maar daarna begon het verval. Het marktaandeel zakte van ruim 10 procent naar nog geen 2 procent en de waarde van het bedrijf werd in een paar jaar tijd vier keer zo klein.

Vanwege de problemen lekte vorige maand al uit dat HTC nadacht over een overname of over het afsplitsen van bijvoorbeeld de virtualrealitytak. Daarna begon de geruchtenmolen meteen op volle toeren te draaien en Google werd genoemd als belangrijkste kandidaat-overnemer.

Nu blijkt dat Google de smartphonebouwer niet volledig opslokt, maar 1.1 miljard betaalt voor een gedeeltelijke overname, krijgt HTC naar eigen zeggen opnieuw financiële ademruimte. Het bedrijf heeft aangekondigd nog een opvolger voor de U11 te willen maken. Ook de vive-technologie voor virtual reality blijft bij HTC.

Patenten

In de zomer van 2011 deed Google al een soortgelijke overname: het kocht Motorola Mobility voor 12.5 miljard, om het drie jaar later voor 'amper' 2,91 miljard dollar weer van de hand te doen aan Lenovo. Google behield toen wel de patenten. Ook bij deze deal krijgt het toegang tot de patenten van HTC, al zijn die niet-exclusief.