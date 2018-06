Google heeft een diversiteitsprobleem, vinden ook de aandeelhouders

'Het menselijk kapitaal bij Google loopt een risico', zei Google-programmeur Irene Knapp afgelopen woensdag bij de aandeelhoudersvergadering van Alphabet, het moederbedrijf van Google, op het hoofdkantoor in Mountain View. Knapp diende namens de investeerder Zevin Asset Management een motie in die het bedrijf opdraagt de bonussen van het bestuur af te laten hangen van het halen van diversiteitsdoelen. 'Het gebrek aan een helder gecommuniceerd beleid met concreet leiderschap en afrekenbaarheid van seniore bestuurders, doet velen van ons zich onveilig voelen, en we zijn niet in staat ons werk te doen', zei Knapp.

...