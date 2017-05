Google Lens verandert je camera in een zoekmachine

Met Google Lens zou je bijvoorbeeld met je camera naar een bloem kunnen mikken, en Google vertelt je vervolgens welke bloem dat is. Wijs je naar een boek, zal je telefoon opzoeken wie het geschreven heeft en je misschien wat reviews voorschotelen. Hetzelfde met restaurants en andere diensten. De technologie werd aangekondigd op Google's I/O developer conferentie.

Met Lens stapt Google dus volop in de augmented reality, door een laag informatie over de 'echte' wereld te leggen. "Google begrijpt waar je naar kijkt en helpt je om actie te nemen," zegt CEO Sundar Pichai tijdens de voorstelling. "We kunnen je de juiste informatie geven op een goeie manier."

Het systeem doet wat denken aan Layar, die pionier van augmented reality die nooit echt voet aan de grond kreeg, met het grote verschil dat er de volledige macht van Google's machine learning en zoektechnologie achter zit. Lens wordt gelanceerd in Assistant, die digitale helper die naar Android Marshmallow en Nougat (en iOS) komt. Hij zou later dit jaar beschikbaar moeten zijn.