'Smartphonemaker HTC wil gekocht worden'

Naast een volledige verkoop aan een strategische investeerder, kan het ook zijn dat bijvoorbeeld de virtualreality-activiteiten van het bedrijf worden afgesplitst of verkocht. Het is overigens niet zeker of het daadwerkelijk zover zal komen.

HTC zag de afgelopen jaren zijn marktwaarde verdampen tot 1,8 miljard dollar. Dat was vijf jaar eerder nog het viervoudige van dat bedrag. Het marktaandeel van HTC op de smartphonemarkt is momenteel minder dan 2 procent.

Het bedrijf werd opgericht in 1997. In 2002 sloot het een overeenkomst met Microsoft voor het maken van telefoons met Windows als besturingssysteem. Daarna werd het een van 's werelds belangrijkste spelers op de markt voor mobieltjes. In 2008 was HTC verantwoordelijk voor de eerste Android-telefoon.