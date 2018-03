Google ontpopt zich tot 'internetdirigent' met nieuwe website-standaard

Google wil op termijn de manier waarop alle websites op het internet gebouwd zijn, veranderen. Het bedrijf stelt in een blogpost een nieuwe standaard voor die een aantal belangrijke eigenschappen van Google's Accelerated Mobile Pages (AMP) overneemt.

Om de nieuwe standaard die Google naar voren schuift volledig te begrijpen, is het belangrijk om het volledige plaatje te aanschouwen. We bekijken daarom de positie van AMP tegenover zijn concurrerende platformen, en we overlopen de stappen die 'internetdirigent' Google eerder heeft gezet.

Win-winsituatie

Accelerated Mobile Pages (AMP) is een pakket van afspraken, opgesteld door Google, waarmee ontwikkelaars van websites hun webpagina's vlotter kunnen doen laden. Sites die volgens de AMP-regels zijn gebouwd, laden al in de achtergrond alvorens de pagina wordt geopend. Officieel luidt dat dat op die manier de gebruikerservaring wordt verbeterd.

Maar natuurlijk heeft de zoekgigant zelf ook veel baat bij sneller ladende webpagina's. Surfers klikken een website die te traag laadt weg, en zo loopt Google advertentie-inkomsten mis. Onder meer Bing, WordPress, Twitter en Baidu hebben zich al achter het project geschaard. Maar desondanks blijft AMP vooral Google's eigen paradepaardje.

Complexe dans met content-ontwikkelaars

Het techbedrijf wil via AMP namelijk concurrenten Facebook en Apple de loef afsteken. Apple News en Facebooks Instant Articles lokken content-makers met de belofte dat nieuws veel beter gepresenteerd, en gelezen zal worden via hun platform.

Google wil website-ontwikkelaars hetzelfde beloven met AMP, maar dan op een schijnbaar onafhankelijkere manier. Volgens de strategie van de Android-ontwikkelaar mogen de content-creators niet het gevoel krijgen dat ze zich onderwerpen aan de regels van een groot technologiebedrijf.

Volgens de regels

Al heeft Google onlangs een volgende stap gezet met AMP. Websites die volgens de AMP-normen zijn gebouwd, krijgen een klein voordeel in de rankschikking van de bekende zoekmachine van het bedrijf. Met dit wapen wil Google websiteontwikkelaars overtuigen.

Delen "Het is altijd onze intentie geweest om de lessen en goede zaken die we van AMP geleerd hebben in een nieuwe standaard te gieten"

Verder hecht het bedrijf ook aandacht aan de manier waarop advertenties aangeboden worden. Voor Chrome heeft Google regels opgelegd die bepalen welke reclame voortaan nog toegelaten is, en welke niet.

Volgens het technologiebedrijf moet die maatregel eveneens de gebruikerservaring verbeteren, omdat het storende advertenties voortaan blokkeert. Toch lijkt het er vooral op dat Google vooral wilde vermijden dat surfers beroep doen op 'adblockers' om hun internet-ervaring te verbeteren. Dergelijke plug-ins maken namelijk een einde aan zowat alle advertenties op het net. Opnieuw, misgelopen advertentie-inkomsten.

Nieuwe standaard

Met haar nieuwe standaard, voorlopig kreeg hij nog geen naam, wil de 'zoek- en adverteerreus' alle websites op het internet aanspreken. De regels die inbegrepen zijn, werden nog niet officieel vastgelegd. Maar duidelijk is wel dat de mosterd zal worden gehaald bij AMP. Google overweegt onder meer om met de standaard alle websites onmiddellijk te doen laden, en het bedrijf wil hiervoor mogelijk benchmarks gebruiken om de kwaliteit beter te controleren.

"Het is altijd onze intentie geweest om de lessen en goede zaken die we van AMP geleerd hebben in een nieuwe standaard te gieten", verklaart David Besbris, vicevoorzitter van Google Search. "Enkele van de voorgestelde regels zijn Feature Policy, Web Packaging, iframe promotion en Paint Timing."

Dirigent

Google gaat de komende maanden aan de slag om uit te dokteren welk pakket van functies en normen het beste werken. Eens alles officieel vastligt, zal het aan de websiteontwikkelaars zijn om de overstap te maken.

De zoekreus zal daarvoor zijn gekende wapens in de strijd gooien. Denk aan een boost in de ranking van zoekresultaten voor websites die van de standaard gebruik maken. Het bedrijf bevestigt wel dat het tegelijk verder werkt aan de bestaande AMP-regels. De dirigent dirigeert voorlopig dus nog twee symfonieën tegelijk.