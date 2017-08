Google ontslaat ingenieur voor 'het in stand houden van genderstereotypen'

Softwareontwikkelaar James Damore liet aan persbureau Reuters weten te zijn ontslagen voor het 'in stand houden van genderstereotypen'. Hij bekijkt welke stappen hij kan nemen. Google zelf gaf geen commentaar.

In de blog, bedoeld voor intern gebruik, schrijft de man dat 'de keuzes en capaciteiten van mannen en vrouwen verschillen, in grote mate als gevolg van biologische oorzaken. Die verschillen kunnen verklaren waarom we geen gelijke vertegenwoordiging hebben van vrouwen in de techsector en bij het leiderschap'.

In de nota waarschuwde Damore er ook voor dat 'binnen Google een politiek correcte monocultuur is ontstaan die een eerlijke discussie over diversiteit in de weg staat'. De volledige tekst van tien pagina's werd gepubliceerd op Motherboard.

De blog leidde tot heel wat consternatie en zorgde voor een verhit debat binnen het bedrijf. De verantwoordelijke bij Google voor diversiteit liet meteen verstaan dat dit niet het standpunt is van Google. Sundar Pichai, de baas van Google, liet zijn medewerkers weten dat een deel van de memo ingaat tegen de gedragscode van het bedrijf.

De jongste tijd was er al kritiek op het 'mannenbastion' Silicon Valley. Maar liefst 69 procent van alle personeelsleden is er man. Facebook bijvoorbeeld telt slechts 27 procent vrouwen onder zijn kaderleden. Bij Apple werken er in het hele bedrijf amper 37 procent vrouwen. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid sleepte Google dit jaar nog voor de rechter omdat het haar vrouwelijke medewerkers structureel minder zou betalen dan de mannelijke personeelsleden.