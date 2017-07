Hoe zou het nog zijn met het seksisme in Silicon Valley?

Silicon Valley en 'venture capital cultuur' hebben een seksismeprobleem. Dat moet blijken uit een steeds groter wordende berg verhalen en getuigenissen. Het is zelfs zo ver gekomen dat de 'vc's' het zelf beseffen. Zo verontschuldigt Chris Sacca, een van de eerste investeerders in Twitter, Uber en Instagram zich in een sentimentele post op Medium voor zijn eigen gedrag. Hij schrijft dat hij de voorbije weken een beter inzicht heeft gekregen in wat er aan de hand is, en belooft er wat aan te doen. "Het is me duidelijk geworden dat er een groter onderliggend probleem is in deze industrie, en ik begin te beseffen dat ik daar een onderdeel van was," schrijft hij.

Sacca komt daarmee, toevallig, net een dag voordat de krant The New York Times een lang rapport publiceert over de manier waarop venture capitalists met vrouwen omgaan. De krant vroeg twaalf vrouwelijke tech-entrepeneurs om hun ervaringen te delen en de resultaten waren, misschien niet verrassend, van het deprimerende soort. Er wordt onder meer gesproken over een soort omerta, de vrees dat je nooit meer aan de bak zal komen wanneer je ingaat tegen ongepaste opmerkingen of aanrakingen.

Onder meer de baas van 500 Startups, Dave McClure, wordt genoemd als iemand met losse handjes, net als de eerdere Chris Sacca, die de aantijgingen overigens ontkent. McClure, die ondertussen niet langer aan het hoofd staat van 500 Startups, geeft in een eigen, iets eerlijker blogpost naar aanleiding van het artikel toe dat hij zich als 'een griezel' gedroeg.

De krant schreef het rapport op zijn beurt naar aanleiding van een rechtszaak die een werknemer van venture capital bedrijf Binary Capital aanspande tegen een van de oprichters, Justin Caldbeck. De dame in kwestie klaagt de man aan voor laster. Hij zou het haar onmogelijk maken om ander werk te vinden nadat ze het bedrijf verliet, deels omwille van de seksistische werkomgeving. Daags na de bekendmaking van de klacht kwamen nog zes vrouwen naar buiten met beschuldigingen van ongewenste seksuele avances aan het adres van Caldbeck. De man heeft ondertussen ontslag genomen bij Binary Capital.

Wanneer wordt Silicon Valley volwassen?

Al deze aanklachten en rapporten komen niet meteen uit de lucht vallen. Verhalen over 'bro culture', een soort studentikoze sfeer waarin alles mag en je later wel toestemming zal vragen, plagen start-ups al jaren. Dat de sluisdeuren nu opeens open staan, heeft misschien wel te maken met de erg publieke martelgang die Uber te beurt viel en valt. In april schreef Susan Fowler, een ingenieur bij het ritjesbedrijf, haar ervaringen neer in een veel gedeelde blogpost. Wat volgde was een lange golf van schandalen, ontslagen en analyses van de 'bedrijfscultuur', met als voorlopig eindpunt het ontslag van CEO Travis Kalanick en de helft van zijn bestuursraad.

Is het daarmee over en uit voor chauvinistische bazen en vc's met een jaren-vijftigblik? We zien wel. De geschiedenis vertelt ons dat verandering, ook in het snel bewegende Silicon Valley, op dat vlak bijzonder traag gaat. Een blik op de grote verhalen van de vorige jaren zet alvast niet aan tot optimisme. Er zijn bijna geen grote start-up namen die niet een of andere aanklacht aan hun broek hebben. In 2014 kwam GitHub medewerkster Julie Ann Horvath naar buiten met een verhaal over hoe haar collega's en de toenmalige ceo van GitHub, Tom Preston-Werner haar lastigvielen. Ook Tinder heeft al minstens één aanklacht voor seksuele intimidatie te verwerken gekregen. In juni 2014 klaagde voormalig bestuurslid Whitney Wolfe de CMO van het bedrijf aan voor seksistische commentaren, als zou het oplijsten van haar naam als co-founder de reputatie van de app slecht uitkomen.

In 2015 was er nog de veelbesproken rechtszaak van Reddit-CEO Ellen Pao, die investeringsmaatschappij Kleiner Perkins aanklaagde voor genderdiscriminatie. Ze verloor uiteindelijk. Palantir, dat u misschien kent als het bedrijfje dat alle data van grote wereldsteden als London in handen heeft en door Trump-vertegenwoordiger Peter Thiel werd opgericht, kreeg dan weer een racismeklacht aan zijn been. Het AR-bedrijfje Magic Leap werd in februari van dit jaar dan weer aangeklaagd door voormalig vice president voor marketing en brand identity Tannen Campbell. Ze was aangenomen om het bedrijf te helpen met hun 'roze/blauw probleem', een interne term voor een gebrek aan vrouwelijk personeel. Ze klaagde de start-up uiteindelijk aan voor het promoten van een vrouwonvriendelijke werksfeer.

En Uber? Dat is nog lang niet klaar met de rechtszaken. De laatste ronde betreft enkele klachten voor misdadige nalatigheid. Er lopen namelijk al meerdere verkrachtingszaken jegens Uber-chauffeurs, en dat zou mede veroorzaakt zijn door Uber's gebrek aan controle, zo stelt een aanklacht. Als voorbeeld wordt een man genaamd Yakhahnahn Ammi gegeven. Hij was al veroordeeld voor huiselijk geweld en er was tegen hem een opsporingsbevel uitgevaardigd, maar hij kon zonder veel probleem ritjes rijden voor Uber. Hij zou in januari een van zijn passagiers verkracht hebben.

En toch

Dat grote investeerders nu zelf uitgebreide verontschuldigingen beginnen neer te schrijven, is alvast een nieuwe evolutie. Wat er ook lijkt te veranderen, is de druk van geldschieters. Nogal wat miljonairs verbinden hun naam liever niet aan een bedrijf als Binary Capital, kwestie van hun reputatie intact te houden. Het is alvast een vorm van druk waar moeilijk onderuit te komen is. McClure en Sacca beloven alvast beterschap, al zijn ze slim genoeg om te weten hoe geloofwaardig die stelling overkomt. "Ik verwacht niet dat iemand gelooft dat ik zal veranderen, maar ik werk eraan," schrijft McClure.