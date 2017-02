Google-zusterbedrijf: "Uber heeft belangrijke technologie gestolen"

Anthony Lewandowski stond negen jaar aan het hoofd van het zelfrijdende auto-project van Google. Volgens de aanklacht van Waymo, het bedrijf dat een voortzetting van die divisie is, heeft de oud-medewerker vertrouwelijke informatie over de techniek van de zelfrijdende auto gestolen. Hij zou zes weken voor zijn vertrek zo'n 14.000 documenten hebben gedownload.

This seems like a pretty amateurish way to hide something you've done on your corporate computer from Google of all companies pic.twitter.com/g4SsqLSlCN