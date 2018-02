GoPro zoekt overnemer door slechte cijfers

GoPro, de bekende fabrikant van actiecamera's, zoekt een overnemer, zo liet het bedrijf verstaan. GoPro heeft in vergelijking met het jaar voordien zo'n 30 procent minder omzet gedraaid. In het vierde kwartaal van 2016 haalde het nog 470 miljoen dollar binnen, tegenover de 340 miljoen dollar van dit jaar.

Ondanks de dalende cijfers heeft het Amerikaanse bedrijf nog altijd wel winst geboekt, want in totaal verdiende het vorig jaar 1.18 miljard dollar. GoPro is er namelijk naar eigen zeggen in geslaagd om haar operationele kosten drastisch te doen verminderen.

Zoektocht naar moederbedrijf

Toch heeft Nick Woodman, CEO van het bedrijf, in een interview met het Amerikaanse CNBC laten verstaan dat hij de mogelijkheid bekijkt om GoPro te verenigen in een groter moederbedrijf. Hij heeft wel nog niet concreet gemaakt hoeveel zo'n overnamebod zou moeten bedragen. Het is ook onduidelijk of eventuele kandidaat-overnemers zich al hebben aangediend.

De toenemende concurrentie op de markten van drones en actiecamera's speelt GoPro naar eigen zeggen het meeste parten. Het bedrijf moet onder meer opboksen tegen technologiegiganten als Sony, Samsung en Panasonic die zich eveneens richten op de markt van de actiecamera's. Daarnaast introduceerden ook populaire cameramerken zoals Nikon en Canon hun eigen toestellen.

Begin dit jaar bleek dat GoPro nog steeds wil snijden in haar uitgaven, want het bedrijf ontsloeg toen honderden werknemers.