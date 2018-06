Gratis wifi in acht bijkomende treinstations

De acht bijkomende stations zijn: Aalst, Bergen, Brussel-Noord, Doornik, Gent-Sint-Pieters, Kortrijk, Mechelen en Oostende. De gratis wifi functioneert zowel in de stationsgebouwen als op de perrons, en kadert in de plannen van de NMBS om stations klantvriendelijker en functioneler in te richten. De wifi-netwerken worden opgezet door ICT-integrator Prodata in samenwerking met Orange. Voor de gepersonaliseerde portaalpagina en het WiFi-management-systeem doet de NMBS beroep op de diensten van Citymesh uit Brugge.

Niet op de trein

Wifi op de treinen komt er niet. Dat is te duur voor de spoorwegmaatschappij, liet CEO Sophie Dutordoir vorig jaar weten. Open Vld-vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo reageerde daar toen verbaasd op. Wel maken de telecomoperatoren werk van een betere mobiele dekking langs de spoortrajecten.