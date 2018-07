Helpper drukt prijzen naar aanleiding van Bijkluswet

De Antwerpse start-up Helpper biedt een platform aan dat mensen die ondersteuning nodig hebben (helppies) wilt verbinden met buurtbewoners die voor een kleine vergoeding allerlei dagdagelijkse taken kunnen uitvoeren (helppers). Dat gaat dan bijvoorbeeld om boodschappen doen of een lift geven, het soort taken dat thuisverpleging er vaak niet bij kan nemen.

De nieuwe bijkluswet is in veel sectoren omstreden, maar de start-up is alvast positief over de mogelijkheden. De wet maakt het makkelijker voor Helpper om zijn werk te doen, zegt oprichter François Gerard. "De bijkluswet geeft ook de sociale deeleconomie een extra boost. We kunnen thuishulp toegankelijk maken voor nog meer mensen." Onder de nieuwe wet kunnen mensen onder bepaalde voorwaarden tot 6.130 euro per jaar onbelast bij te verdienen. En omdat er geen belasting meer moet worden afgehouden, kan de prijs van thuishulp op het platform nu van 9,80 euro naar 9 euro per uur.

Helpper werd in 2017 opgericht en is ondertussen actief in zowel Antwerpen als in Gent, met 900 helppers en 400 helppies. In maart haalde de start-up nog een miljoen aan vers geld binnen van het zorginnovatiefonds Carevolution.