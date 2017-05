Iconische Nokia 3310 nog deze maand in de winkelrekken

De legendarische Nokiatelefoon van zeventien jaar geleden kreeg een moderne facelift. De retrotelefoon beschikt nu over een kleurenscherm, een camera en een beperkte internettoegang. De nieuwe versie wordt verkrijgbaar in het felrood, geel, matblauw en grijs. Dat kondigt HMD Global aan, de Finse telefoonmaker die in het bezit is van de Nokia-licentie.

De telefoon had de reputatie onverwoestbaar te zijn, iets wat in tijden van gebarsten smartphoneschermen een gevoel van nostalgie kan oproepen. Daarnaast blijft ook de batterij van het toestel een voordeel. Na een oplaadbeurt, wordt een standby-tijd van maar liefst een maand beloofd. Vanaf 22 mei is de retrotelefoon in België te koop voor 60 euro.