In beeld: vliegende wagen voorgesteld in Monaco

De wagen heeft opvouwbare vleugels maar kan in drie minuten naar vliegtuigmodus worden gebracht. Er worden van deze eerste versie vijfhonderd exemplaren gemaakt. Wie er een wil kan nu al bestellen. Maar dan moet je wel geduld hebben tot de eerste levering in 2020. Dat geeft kandidaat-kopers meteen de kans om voor een pilotenlicentie te gaan, maar ook om wat extra te sparen want voor één vliegende wagen betaal je al snel 1,2 miljoen euro tot 1,5 miljoen euro.

Op technisch vlak is er minder bekend over het voertuig, maar het prototype uit 2014 haalt met een benzinemotor zo'n 700 kilometer op de baan of 875 kilometer in de lucht aan een snelheid van 160 kilometer per uur op de baan en 200 kilometer per uur in de lucht.