Insight Benelux neemt Microsoft Licensing activiteiten van Systemat over

Buiten het feit dat het 130 klanten verwerft, goed voor een jaarlijks omzetcijfer van ongeveer 6 miljoen euro, haalt Insight ook de diensten binnen van 3 medewerkers van Systemat, die specialist zijn in deze materie.

Een van hen zal verder blijven werken vanuit Luxemburg, de 2 anderen zullen zich op de maatschappelijke zetel van Insight in Brussel vestigen (Grimbergen). Deze overname laat Insight ook toe om een grote expertise te verwerven op vlak van licenties. Een zeldzame competentie op de arbeidsmarkt.

"Deze overname is een win-win situatie voor alle partijen. De voormalige klanten van Systemat zullen een betere dienstverlening krijgen, omdat ons bedrijf een expertise uitgebouwd heeft in softwarelicentie-activiteiten. Zij hebben bovendien de mogelijkheid om gebruik te maken van onze andere diensten, zoals Modern Workspace, de cloud-oplossingen, enz. Deze overname is ook een mooie gelegenheid om onze activiteiten verder uit te breiden", aldus een verheugde Marie del Marmol, Country Manager van Insight Belux.

