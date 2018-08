Integratie Alexa en Cortana bijna rond

De slimme assistanten Alexa van Amazon en Cortana van Microsoft kunnen binnenkort met elkaar samenwerken. Een proefversie daarvan komt deze week uit in de Verenigde Staten. Microsoft en Amazon vragen de proefpersonen om commentaar en suggesties voor de eindversie die later wordt uitgerold.

De integratie tussen de twee werd al een jaar geleden aangekondigd en moet beide assistenten in een betere positie zetten tegenover die andere assistenten, Apple's Siri en de Google Assistant. Elke assistent heeft daarbij unieke talenten. Mensen die Alexa gebruiken op een Echo-apparaat van Amazon, kunnen zeggen "Alexa, open Cortana'', gevolgd door bijvoorbeeld de opdracht om mails te openen of de agenda in Outlook te raadplegen. Andersom zal iemand met een Windows 10-pc of een slimme Harman Cardon luidspreker, Cortana kunnen vragen Alexa te openen om producten te kopen op Amazon. "We willen het mogelijk maken voor onze klanten om het meeste te halen uit hun persoonlijke digitale assistenten. Ze mogen niet vastzitten in een ommuurde tuin," aldus Microsoft CEO Satya Nadella bij de aankondiging.

De beste assistent

De strijd tussen de digitale assistenten is er eentje die vooral in Amerika speelt, omdat daar alle slimme luidsprekers en geconnecteerde toestellen eerst uitkomen. Bedoeling lijkt hierbij om zo veel mogelijk verschillende toestellen te verbinden, en zo veel mogelijk vaardigheden te verzamelen. De slimme assistent die het licht kan aandoen, het weer kan voorspellen, muziek kan spelen en de wasmachine opzetten, is daarbij 'nuttiger' dan eentje die niet samenwerkt met de slimme lampen en die niet snel de oventemperatuur voor een kalkoen kan opzoeken, zo gaat de redenering. Amazons Alexa is daar momenteel de koploper, zowel qua functies (je kan 45.000 'skills' downloaden voor de assistent) als op gebied van verkochte toestellen.