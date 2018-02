Jureca neemt Juridischforum.be over

Jureca.be en Juridischforum.be blijven naast elkaar bestaan. Beide zullen wel zeer duidelijke links naar elkaar krijgen. Door de initiatieven te combineren, wil Jureca een systeem creëren van trapsgewijze juridische hulp, waarbij rechtzoekenden altijd eerst gratis advies krijgen. "Vervolgens kunnen ze aan een vaste prijs een transparant overzicht van relevante juridische oplossingen vergelijken", klinkt het.

In juli vorig jaar nam Jureca ook al de juristendatabase van het voormalige Zoekadvocaat.be over. "Jureca.be geeft advocaten de kans om hun dienstverlening versneld te digitaliseren en aan te bieden conform de eisen van de moderne consument", zegt oprichter Edgar Warmoes. "De consument is al veranderd, de juridische dienstverlening moet nu mee."

Locomotief

Jureca.be telt naar eigen zeggen maandelijks zowat 20.000 bezoekers, Juridischforum.be ongeveer 240.000.

Bart Demyttenaere, oprichter van Juridischforum.be, is blij met de opvolging:"Sinds 2005 zoekt onze community samen naar oplossingen voor juridische problemen van iedereen die bij ons aanklopt. Om de continuïteit van deze eerstelijnsbijstand te garanderen binnen een snelveranderende omgeving is er nood aan een sterke locomotief. Die rol zien we weggelegd voor Jureca, niet alleen omwille van hun technische know-how en doorzettingskracht, maar ook omdat onze eindbestemming dezelfde is: laagdrempelige en transparante rechtsbijstand voor iedereen."