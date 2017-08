Kimbal Musk wil voedselrevolutie via stadslandbouw

In de investeringsronde heeft Musk een startkapitaal van 5,4 miljoen dollar opgehaald, geld dat hij wil investeren in locaties voor stadsboerderijen en het opleiden van jonge stadslandbouwers. Zij moeten in de visie van Musk de voedselrevolutie mee mogelijk maken.

Het stadslandbouwproject Square Roots werd een jaar geleden door Musk en ondernemer Tobias Peggs opgericht in New York. In tien stalen containers kunnen jonge, ondernemende stadlandbouwers verticale boerderijen beginnen.

Ledverlichting

Square Roots kweekt gewassen in scheepscontainers en maakt daarvoor gebruik van een gesloten systeem, hydroponics, waarbij plantjes in een gecontroleerde omgeving groeien en bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn. De plantjes groeien in verticale bedden die gevuld zijn met voedingrijk water. Er komt geen aarde aan te pas. In plaats van zonlicht worden ze beschenen door roze en blauwe ledverlichting.

Twintig keer minder water nodig

Volgens Square Roots kan elke container met deze technologie meer dan 22 kilo bladgroenten per week produceren en dat met slechts 30 liter water per dag. Deze aanpak leidt ertoe dat 95 procent minder water nodig is in vergelijking met de conventionele landbouw.

Eerder had Kimbal Musk al twee restaurants, The Kitchen en Next Door, waar enkel vlees en groenten van lokale producenten wordt geserveerd. Sinds 2011 heeft zijn stichting Learning Gardens lesgegeven over landbouw in scholen.

Landbouwplatform Square Roots heeft momenteel een eerste teeltlocatie in Brooklyn, New York. Met de nieuwe middelen wil Musk zijn containerboerderijen tegen 2020 uitbreiden naar twintig grote Amerikaanse steden.