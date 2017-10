Klanten van Belfius en ING hebben geen kaartlezer meer nodig

Eind mei lanceerde een consortium van de drie grote mobiele providers, vier grootbanken en de federale overheid een app waarmee Belgen zich digitaal kunnen identificeren. Itsme moest een einde maken aan de hele rist wachtwoorden, gebruikersnamen, tokens of kaartlezers om op verschillende diensten in te loggen.

Bij de lancering kon evenwel niemand gebruik maken van de dienst, want de twee mogelijke registratiemethodes (via eID en via kaartlezer) werden toen nog niet ondersteund. Op een werkende eID-functionaliteit, die in juli klaar zou zijn, is het nog altijd wachten. Registeren via kaartlezer is wel al mogelijk, nu Belfius en ING de dienst hebben geïntegreerd in hun home banking.

Wie wil inloggen met Itsme, moet de app eenmalig koppelen aan z'n identiteit met behulp van een kaartlezer. Vanaf dan volstaat een vijfcijferige pincode om in te loggen bij iedere dienst die Itsme ondersteunt. Samen met je smartphone en je simkaart bevestigt deze je identiteit.

De nieuwe identifcatiemethode lijkt vooral handig voor wie wil bankieren op pc en z'n smartphone bij de hand heeft. Wie overschrijvingen doet met de app van Befius of ING had daar sowieso al geen kaartlezer voor nodig.

Naar verwachting zullen de twee andere betrokken grootbanken, BNP Paribas Fortis (inclusief Fintro en Hello Bank) en KBC, snel volgen. Proximus mikte deze zomer op een lancering van Itsme, maar heeft die uitgesteld.