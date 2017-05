Lancering Itsme kampt met kinderziektes

Itsme is een initiatief van vier grootbanken en de telecomoperatoren en biedt een veilige online identificatiecontrole met behulp van je simkaart. Maar de euforie van de lancering gisteren staat in contrast met de eerste reacties. Wie geen klant is bij BNP Paribas Fortis, ING, KBC of Belfius kan enkel registreren via eID, maar die functionaliteit werkt nog niet.

Wie wel via de bank wou registreren moest vaak een tweede of derde keer proberen of ondervond crashes en haperingen. Tegelijk is de toepassing, met uitzondering van een handvol launch partners, nog nergens bruikbaar.

10.000 succesvolle activeringen

Kris De Ryck, die het bedrijf achter Itsme leidt, bevestigt dat er problemen zijn maar voegt er aan toe dat er snel beterschap komt. "We hebben gisteren tienduizend succesvolle activeringen gedaan. Maar we merkten vanmorgen een probleem." Aanvankelijk werd gedacht aan een capaciteitsprobleem, maar intussen lijkt het om een bug te gaan.

Wel gaat het enkel om de registratie. "Eens je geregistreerd bent, kan je perfect transacties uitvoeren. Maar bij de enrollments kan het soms foutlopen."

Een andere beperking is dat de eID nog niet wordt ondersteund, terwijl dat de enige registratiemethode is voor wie niet bij een van de vier deelnemende grootbanken klant is. Bovendien kan je nog niet bij alle deelnemende banken inloggen met Itsme. Daarvoor is het wachten tot ze zelf hun inlogmodule op hun site of app updaten.

"We verwachten dat die eID-functionaliteit begin juli beschikbaar is. De banken en telecomoperatoren die nu betrokken zijn gaan Itsme ook zelf gebruiken, maar de uitrol is afhankelijk van hun eigen releases." De Ryck verwacht dat dit in de komende 3-4 maanden zal gebeuren.

Tot slot is de app in de Play Store van Android lastig te vinden is, behalve met een directe link. Hiervoor heeft De Ryck geen verklaring, maar mogelijk heeft dat te maken met het feit dat er bijzonder veel gelijknamige apps zijn terwijl de app van Belgian Mobile ID nog vrij nieuw is.

Te vroeg?

De problemen zijn een domper op de feestvreugde voor Itsme en de betrokken partijen. Maar De Ryck vindt niet dat de app te vroeg is gelanceerd. "Het product is matuur genoeg, maar er hebben een aantal kleine dingen gespeeld, waaronder die lastige enrollment, en dat is een tegenvaller. Maar we hopen dat we dit snel definitief kunnen oplossen."