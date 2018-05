Lek ontdekt in mailbeveiliging PGP

De exacte details van het lek worden pas morgen vrijgegeven, maar onderzoekers willen nu alvast waarschuwen om tools die email versleutelen of ontsleutelen met PGP voorlopig niet te gebruiken. Een oplossing voor het probleem is er voorlopig niet.

We'll publish critical vulnerabilities in PGP/GPG and S/MIME email encryption on 2018-05-15 07:00 UTC. They might reveal the plaintext of encrypted emails, including encrypted emails sent in the past. #efail 1/4