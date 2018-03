'Lenovo ontslaat 190 mensen en stopt met Moto Mods en de Moto X-reeks'

Lenovo heeft een reeks ontslagen aangekondigd bij de Motorola-medewerkers in Chicago. Dertig à vijftig procent van het personeelsbestand zal zijn job verliezen, al spreekt Lenovo zelf nog niet over specifieke cijfers. Volgens bronnen van Android Police zou het om 190 werknemers gaan.

Niche-producten

Onlangs stelde Lenovo op MWC nog haar nieuwe Health Mod voor waarmee je de belangrijkste gezondheidsparameters vanaf je wijsvinger kan meten. Ondertussen weten we nu dat de kans groot is dat het om één van de laatste Moto Mods zal gaan. Volgens insiders spraken de mods te weinig klanten aan. Om dezelfde reden stopte ook LG eerder al met zijn mods, en Google legde het modulaire Project Ara stil.

Opmerkelijk is dat Motorola er altijd voor gekozen heeft om de Moto Mods enkel met de Z-reeks toestellen compatibel te maken. De Health Mod is bijvoorbeeld geen toestel dat op de achterkant van je telefoon moet worden geplaatst, zoals andere mods. Hij is enkel via bluetooth met je telefoon verbonden. In theorie had de Health Mod dus met andere Android-toestellen, of zelfs iOS-telefoons, kunnen werken.

Verder zal ook de nieuwe Moto X5-smartphone worden geschrapt. Op het internet waren er al beelden gelekt waarop we een toestel met een 18:9-scherm en een iPhone 'notch' konden zien. Lenovo zegt officieel dat de X-reeks zal blijven bestaan, maar bronnen bevestigen dat X5 niet zal verschijnen, en dat de X-reeks in de diepvries terecht komt.

Rode cijfers

Het is niet de eerste keer dat Lenovo de snoeischaar bovenhaalt bij haar Motorola-medewerkers. Eind vorig jaar gingen er nog meer dan duizend jobs verloren. Lenovo kocht het personeel van Motorola in 2014 over van Google. De Chinese gigant had de ambitie om de Moto-smartphones weer winstgevend te maken, zonder dat ze daarbij hun eigenheid zouden verliezen. Het bedrijf is er tot dusver, ondanks verschillende herstructureringen, niet in geslaagd om de Motorola-divisie uit de rode cijfers te halen.