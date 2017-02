Letland heeft beste glasvezeldekking van Europa

In Letland is zo'n 45,2 procent van de bevolking aansluitbaar op glasvezel. Daarmee scoort het land beter dan Litouwen (3e met 40,3%), dat vorig jaar eerst stond. Zweden klimt met 40,7% FTTH-dekking naar de tweede plaats.

De cijfers zijn afkomstig van de FTTH Council dat momenteel zijn jaarlijkse Europese conferentie organiseert in Marseille. Het gaat om het percentage huishoudens die eind september 2016 aansluitbaar zijn. De ranking kijkt daarbij naar het geografische Europa, inclusief landen als Rusland of Servië. Maar telt ook Fibre to the Building-aansluitingen mee.

België klaar voor een opmars

Ons land staat nog niet in de rangschikking en dat komt omdat onze FTTH-penetratie minder dan één procent bedraagt. Zo heeft Proximus vandaag wel 21.000 kilometer glasvezel liggen, maar gaat het hier om fibre to the curb (tot aan de straatcabine).

Daar komt in de komende jaren verandering in. Zo investeert de operator drie miljard euro om binnen drie jaar zeven procent van de huishoudens rechtstreeks aansluitbaar te maken op glasvezel. Binnen tien jaar moet dat 50 procent zijn. Bij bedrijven zal de uitrol zelfs nog sneller gaan.

Remmende voorsprong

Een reden dat spelers als Proximus nu pas met glasvezel begint is dat het lange tijd kon terugvallen op een kwalitatief goed kopernetwerk. Onder meer door vectoring-technologie kon de snelheid hiervan worden opgetrokken waardoor de nood aan zware investeringen uitbleef. Ons land is daar niet de enige in. Zo staat Duitsland pas sinds vorig jaar op de lijst en haalt het vandaag slechts 1,6 procent FTTH-aansluitbaarheid. Ook de Britten halen geen één procent om vergelijkbare redenen.

Azië en Midden-Oosten doen het beter

Als we Europa vergelijken met de rest van de wereld dan moeten we vaststellen dat glasvezelleider Letland pas achtste staat na de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Singapore, Zuid-korea, Hong Kong, Japan en Uruguay.

Ook hier geldt de stelling dat veel van deze regio's aanvankelijk een slechter telecomnetwerk hadden, waardoor het voor hen interessanter was om veel vroeger en intensiever met glasvezel te beginnen. Al horen we in de wandelgangen van de FTTH Conference dat er in het Midden-Oosten vaak amper telecomregulering is, waardoor operatoren zonder veel plichten hun glasvezel kunnen aanleggen.