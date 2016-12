Litouwen: 'Rusland bestookt ons met spyware'

Sinds 2015 zouden er al drie gevallen van spyware zijn ontdekt op overheidscomputers en nog eens twintig pogingen onderschept. In een van de gevallen was de malware al zeker een half jaar actief voor ze werd ontdekt zegt het hoofd van het Litouws cybersecurity Center aan Reuters.

Litouwen grenst samen met Estland en Letland aan de Russische grens. De drie Baltische staten behoorden vroeger tot de Sovjet Unie en zijn sinds de annexatie van de Krim in 2014 bijzonder waarkzaam voor hun Oostelijke buur.

In Moskou wordt de bewering afgedaan als flauwekul. Een woordvoerder van Poetin noemt de aantijgingen tegenover Reuters lachwekkend en ongefundeerd. Hij wijst er op dat Rusland zelf continu wordt getroffen door cyberaanvallen.

Cyberaanvallen vanuit Russische hoek komen de laatste weken meer onder de aandacht omdat de Russen zo aan e-mails zouden zijn geraakt uit de verkiezingscampagne van Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton. Maar zulke aanvallen zijn al veel langer aan de gang. Zo werden in 2007 al talloze overheids- media- en bankwebsites in buurland Estland in 2007 zwaar getroffen door een aanval nadat het land discussie voerde over het verplaatsen van een Russisch standbeeld.